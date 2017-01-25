İlimiz Valisi Sn. Hasan Basri Güzeloğlu' nun katılımı ve talimatlarıyla Gebze Ticaret Odası tarafından koordine edilen "Sektörel İstişare Toplantısı", bölge protokolü ve Oda üyelerinin yoğun katılımıyla GTO Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler; sektör temsilcileri ile kanaat önderlerini bir araya getiren organizasyona GTO olarak ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, üyelerin ve bölgenin temel sorunlarını sunum eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasında bölgenin gücü ve etkinliğine vurgu yapan Çiler, borcuna en sadık yerin bölgemiz olduğu yineleyerek vergisini zamanında ve eksiksiz yatıran firmalar için bir pozitif değerlendirme sisteminin getirilmesinin diğer mükellefler için de teşvik edici bir uygulama olacağını belirtti.

Konuşmasına Gebze Yaş Meyve ve Sebze Hali ile devam eden Çiler, araçSektörel trafiğinin hızlı olduğu bir bölgede yer alması ve fiziki yetersizlikler nedeniyle hali hazırda hizmet vermekte olan tacirler ve bölge halkına bir çok sıkıntı oluşturduğunu; bu yüzden, ilçe sınırına yakın bir noktada faaliyete geçecek meyve-sebze haline entegre edilmesinin gerekli olduğunu belitti.

Bununla beraber, oto alım-satım işleriyle uğraşan ticaret erbaplarının, şehir merkezi ile mahalle aralarında faaliyette bulunmaları sebebiyle çok sayıda problem yaşadığına değinen Çiler, galericileri tek bir çatı altında toplayarak şehir trafiğini rahatlatacak bir galericiler sitesinin önemli bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.

Çiler ayrıca, 'Dilovası Gümrük Müdürlüğüne motorlu kara taşıtları ithalat yetkisinin verilmesi, bölgede ciddi trafik sorunu oluşturan hafriyat taşımacılığı yapan araçların çevre yoluna yönlendirilmesi ve hafriyat alanlarının gece geç saatlerde de açık olması, karşılıksız çek ile ilgili piyasada yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla çek kanunun revize edilmesi, sanayi sitelerinde meydana gelen yangın vb. olaylara erken müdahale edilmesi için sanayi sitelerinin güvenlik birimlerine; "Acil Yardım Grupları, Koruyucu Teçhizat ve Hortum Grubunun" kurulması ve P Plaka ile ilgili esnafın yaşadığı sorunların giderilmesi' gibi başlıklar altında bölgede hizmet veren tacirlerin temel sıkıntıları ve mevcut çözüm önerileri hakkında detaylı bir bilgilendirmede bulundu.

Çiler'in ardından konuşma yapan Kocaeli Valisi Sn.Hasan Basri Güzeloğlu, GTO'nun bölgeye ve ülkeye önemli katma değer sağlayan köklü ve güçlü bir kurum olduğunu ifade ederek, gerek ekonomik gerekse sosyal alanda gerçekleştirdiği örnek çalışmalarından ötürü takdir ettiğini belirtti.

Konuşmasında, tüm kurumların topyekün gayretle daha güzel bir gelecek elde etmek için milletin hizmetinde olduğuna dikkat çeken Güzeloğlu, sektörel toplantıların; problemleri ve sıkıntıları yerinde görme, yaşayanlardan dinleme ve çözüme dönüştürme noktasında önemli olduğunu ifade etti.

Vali Güzeloğlu ayrıca, sektor temsilcileri ve ilgili kurum yetkililerini buluşturan bu toplantıların, kentin her bir köşesinde yaşanan sorunlara ulaşma gayretiyle bölge genelinde sıklıkla tekrar edileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından programa yoğun ilgi gösteren meslek komite üyelerinin kendi sektörlerinde yaşadığı sorunları ve önerileri Vali Güzeloğlu'na aktarmaları ile toplantı son buldu.





