banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sel Felaketinin Boyutu Gündüz Ortaya Çıktı

Şanlıurfa’da kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu. Gündüz çekilen görüntülerde araçlar sel suları nedeniyle mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastığı görüldü.

Sel Felaketinin Boyutu Gündüz Ortaya Çıktı

15 Mart 2023 Çarşamba 11:23


 
  Şanlıurfa’da kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu. Gündüz çekilen görüntülerde araçlar sel suları nedeniyle mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastığı görüldü. 
  Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana gelirken, merkez ilçelerde ise aşırı yağış nedeniyle Balıklıgöl ve Abide Köprülü Kavşağı nehre döndü. 
  Kentin birçok bölümünde su altında kalan yollar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, sel sularında insanlar ve araçlar sürüklendi. Hastanenin de sular altında kaldığı felakette birçok ev ve iş yerini ise su bastı. Tırların devrildiği selde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan insanlar da sel sularında sürüklendi. Suların geldiği ilk dakikalarda araçları ile su içinde kalan insanların ve onlara müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin de sular altında kaldığı ileri sürülüyor  
  Bölge halkından Abdullah Sincer yıllardır Kemer'de yaşadığını ve ilk defa böyle bir felaketle karşılaştığını söyledi. Sincer, dün akşamdan beri çalışmaların devam ettiğini ve bölgede evleri, iş yerlerini ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini su bastığını belirtti. 
 








                               


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şanlıurfa'da Sağanak Sonrası Hastane Sular Altında Kaldı: 25 Hasta Tahliye Edildi (VİDEOLU HABER) Şanlıurfa'da Sağanak Sonrası Hastane Sular Altında...
İzmit Belediyesi'nin Küçükbaş Hibe Programları Ertelendi İzmit Belediyesi'nin Küçükbaş Hibe Programları...
TOGG İçin Heyecanlı Bekleyiş TOGG İçin Heyecanlı Bekleyiş
BAŞKAN SEZER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI KUTLADI BAŞKAN SEZER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI...
Camilerde Ramazan Hazırlığı Camilerde Ramazan Hazırlığı
1999 Depreminden Kalan Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor 1999 Depreminden Kalan Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Şanlıurfa'da Sağanak Sonrası Hastane Sular...
- Vali Ayhan, Şanlıurfa'da etkili olan sağanakla ilgili konuştu

Haberi Oku