Cuma namazına müteakiben Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gazimizin naaşı, dualarla Ereğli Merkez Mezarlığına defnedildi.
Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kıbrıs Gazimiz Selahattin Seymen, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla Ereğli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazına müteakiben Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gazimizin naaşı, dualarla Ereğli Merkez Mezarlığına defnedildi.