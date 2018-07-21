Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazimizin cenaze törenine; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Deniz Ordonat Merkez Komutanı Dz. Alb. Ercan Ferman, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gazimizin ailesi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı

Cuma namazına müteakiben Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gazimizin naaşı, dualarla Ereğli Merkez Mezarlığına defnedildi.