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Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazimiz Selahattin Seymen, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla Ereğli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Selahattin Seymen Son Yolculuğuna Uğurlandı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:07

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Gazimizin cenaze törenine; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Karamürsel  Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Deniz Ordonat Merkez Komutanı Dz. Alb. Ercan Ferman, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık, gazimizin ailesi ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı

Cuma namazına müteakiben Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gazimizin naaşı, dualarla Ereğli Merkez Mezarlığına  defnedildi.

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