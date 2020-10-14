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Selda Yavuz, Ziyaretlerine Çayırova İlçemizde Devam Etti

Vali Seddar Yavuz’un Eşi Selda Yavuz "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında sosyal amaçlı ziyaret ve temaslarını Çayırova ilçemizde sürdürmeye devam etti.

Selda Yavuz, Ziyaretlerine Çayırova İlçemizde Devam Etti

14 Ekim 2020 Çarşamba 09:34

 

Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, ziyaretlerine Mardin’in Savur ilçesinde görev sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Şehidimiz Er Kadir Katlav’ın ailesi ile başladı. Ziyarette Bayan Yavuz, Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği ailelerinin acılarını paylaşarak, şehit ailelerine kapılarının  sonuna kadar açık olduğunu belirtti. Vatan ve bayrak için canını seve seve veren tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Bayan Yavuz, şehit ailesine kendilerinden bir talepleri olup olmadığını sordu.

Bayan Yavuz, şehit ailesi ziyaretinin ardından Kıbrıs Barış Harekâtına katılarak Gazi olan Mustafa Nayır ile Gazi Nevzat Özhal ve ailelerini ziyaret etti. Gaziliğin onur ve şerefini yaşayan gazilere her zaman borçlu olduklarını, gazilerimizin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını belirten Bayan Yavuz; gazilerimize ve ailelerine, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak, sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. 

Ziyaret dolayısıyla büyük bir onur ve mutluluk yaşadıklarını dile getiren şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları; Samimi ziyaretlerinden ve ilgilerinden dolayı Bayan Selda Yavuz’a teşekkür ettiler. 

Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, şehit ve gazi ailesi ziyareti sonrasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımıyla yaşamını sürdüren yedi aileyi de ziyaret  ederek, onların sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda katkıda bulunmaya devam edeceklerini, devletin sıcak ve şefkatli elinin her zaman üzerlerinde olacağını ifade etti. Ziyaretleri sırasında rastladığı Çocuklarla da yakından ilgilenen Selda Yavuz, oyuncak ve kitap vererek çocukları sevindirdiler.

Başta Vatanımız için gözlerini kırpmadan canını feda eden Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler, ekonomik yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin sıcak ve şefkatli yüzünü yansıtmak, sıcak elini hissettirmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak ile ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesinin arttırılması, devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesi, sorunların yerinde incelenmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi, maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi ile toplumsal değerlerin varlığını hissettirmek amacıyla Vali Seddar Yavuz’un daha önce görev yaptığı yerlerde de başarı ile uyguladığı projelerinden biri olan  “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında Bayan Selda Yavuz’un Çayırova ilçemizdeki 10 aileye yaptığı ziyaretlerle beraber, Sayın Valimiz ve Eşi 106 aileyle bir araya gelerek, devletimizin varlığını ve desteğini hissettirdiler.



 







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