banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Darıca'da etkili olan sağanak nedeniyle su dolan market deposunda mahsur kalan ve hastanede yaşamını yitiren Elif Urhan (36) son yolculuğuna uğurlandı.

Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:21

Cumartesi günü, Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin su dolan deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Elif Urhan için Gebze ilçesi Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ve Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile beraberindekiler, Urhan'ın eşi Barış Urhan'a taziyelerini iletti. 

Urhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Darıca ilçesindeki Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Elif Urhan'ın, Ahmet Asaf isimli 6 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Urhan'ın yakınları ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan aynı depoda boğulma tehlikesi geçiren diğer kadının, aynı hastahanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
25.Sünnet Şöleni 25.Sünnet Şöleni
Bıyık'tan sel açıklaması Bıyık'tan sel açıklaması
Darıcadan Acı Haber Darıcadan Acı Haber
Aksoy'dan Babalar Günü Mesajı Aksoy'dan Babalar Günü Mesajı
Büyükakın Babalar Günü'nü Kutladı Büyükakın Babalar Günü'nü Kutladı
Marmara Nakliyeciler Terminali süre istedi Marmara Nakliyeciler Terminali süre istedi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

25.Sünnet Şöleni
Gebze Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni’nin 25.si Gebze Kapalı spor Salonunda gerçekleşti....

Haberi Oku