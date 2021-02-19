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Şemdinli'de askeri konvoya saldırı şüphelisi PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenlerin arasında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polis aracı ve askeri konvoya saldırı şüphelisi PKK'lı terörist bulunduğu belirlendi.

Şemdinli'de askeri konvoya saldırı şüphelisi PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

19 Şubat 2021 Cuma 16:52

- Teröristin, Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin arasına sızdığı belirlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçıları tarafından bir grup yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine çıkarılacağı, bu grubun arasında önemli bir şüpheli olduğu yönünde alınan istihbarat üzerine 2 Şubat'ta Kandıra ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, 2 Suriye ve 9 Irak uyruklu ile düzensiz göçmenlerin geçişini organize işlerini yürüttüğü anlaşılan şüpheli yakalandı. 

Şüphelilerden alınan parmak izleri sonucu kendisini I.İ. olarak tanıtan kişinin, 2012 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracına ve yine aynı bölgede farklı bir tarihte askeri konvoya yönelik patlayıcı ile saldırı başta olmak üzere tespit edilen toplam 5 terör eyleminin şüphelisi PKK terör örgütü üyesi Suriye uyruklu K.H.R.S. olduğu tespit edildi.

Terörist K.H.R.S. ile ona yardım ve yataklık eden Suriye uyruklu A.A'nın işlemleri sürüyor.



AA
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