Semt Pazarlarına Servis Hizmeti Yeniden Başladı

Çayırova Belediyesi, vatandaşların semt pazarlarına daha kolay ulaşabilmesi ve alışveriş yapabilmesi için salgın dolayısıyla ara verdiği servis hizmetine yeniden başladı.



Çayırova Belediyesi, vatandaşlarının pazar alışverişlerini daha kolay yapabilmeleri için pazar alanlarına servis hizmeti başlattı. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü ilçede kurulan semt pazarlarına otobüs seferleri düzenleyen Çayırova Belediyesi, mahallelerde belirlenen duraklardan vatandaşları pazarlara taşıyor. Servis otobüsü ile pazarlara daha kolay ulaşma imkânına kavuşan vatandaşlar yeniden başlayan bu hizmetten oldukça memnun.











