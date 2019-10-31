SEN MUTLUYSAN BİZ GÜÇLÜYÜZ

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgesinde 3,6 milyon nüfusa ve 1,8 milyon elektrik kullanıcısına hizmet veren SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), çalışanlarına verdiği değeri her gün daha da üst seviyeye taşıyor. SEDAŞ’ın PowerOnDay-Sen Mutluysan Biz Güçlüyüz mottosu ile düzenlediği motivasyon organizasyonunda, uzun yıllardır Şirkete emek veren 234 personele plaket takdim etti.

SEDAŞ’ın PowerOnDay etkinliği; Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce olmak üzere hizmet verdiği tüm bölgelerde gerçekleştirdi. Organizasyona; Sakarya bölgesinde SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Gebze bölgesinde İcra Başkan Vekili Jan Roszka, Düzce bölgesinde Finans Direktörü Roman Cibera, Kocaeli bölgesinde İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz, Bolu bölgesinde ise Finans Direktör Vekili Fırat Soğancık katıldı.

Açılış konuşmasını yapan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “Bugün şirketimiz için ilk olan ancak gelenekselleşmesini dilediğim PowerOnDay etkinliğindeyiz. En iyi hizmeti sunma hedefimizin yanı sıra birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın mutluluğu önceliğimiz” dedi. Sözlerinin devamında Kocaeli’nde yaşanan talihsiz trafik kazası için kazazedelere ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Odyakmaz; “Çok şükür daha da kötü sonuçlara sebebiyet vermeden bu üzücü durum atlatıldı. İş için çıktığınız evinizin kapısından akşam huzurla ve sağlıkla girmeniz bizim için çok önemli. Başarılı olabilmemizin ilk koşulu, sizin beden ve ruh sağlığınızın yerinde olmasıdır. Etkinliğimizin yıldızları olan; çalışma hayatlarının çok önemli yıllarını bizimle paylaşan iş ortaklarımızı 10, 15, 20 ve 25 yıllık zaman zarfında gösterdikleri istikrar ve çalışma azminden dolayı kutluyor ve daha nice başarılara imza atmalarını diliyorum.” dedi.

Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Çiftçi; uzun yıllar SEDAŞ’a hizmet veren tüm çalışanları tebrik ederek, daha nice seneler beraber çalışma dileklerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından, kurum çatısı altında 10, 15, 20 ve 25 yıllarını dolduran personele plaketleri takdim edildi. Geçirdiği operasyon sonucu törene katılamayan Kesme Bağlama ve Kaçak Yönetimi Müdürü Sefer Güler’e ise 20. yıl plaketini tedavi gördüğü hastanede Sayaç ve Ölçü Sistemleri Grup Müdürü Erol Sancak verdi.

Plaket töreni sonrası; renkli görüntülere şahitlik eden PoweronDay etkinliğinde, ebru çalışmalarına ve karikatür çizimlerine yer verildi. Etkinlik sonunda memnuniyetlerini dile getiren çalışanlar, emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.