banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sepaş Enerji, 2018’e hazır

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nin görevli tedarik şirketi olan Sepaş Enerji’nin tüm çalışanları hafta sonu Abant’ta bir araya geldi.

Sepaş Enerji, 2018'e hazır

06 Mart 2018 Salı 11:35

  Bolu Abant Palace Otel’de düzenlenen organizasyona başta Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar olmak üzere, üst yönetim ve yaklaşık 200 çalışan katıldı.

 

Genel Müdür Ondrej Safar çalışanlara seslendiği konuşmasında, “2017 bizim için oldukça yoğun ve zorlu bir yıldı. Ama her birinizin desteğiyle üstesinden gelmeyi başardık. 2018 yılında hedeflerimiz gerçekleştireceğimize inancım sonsuz” dedi.

 

Şirket içi gerçekleştirilen toplantıların ardından ünlü haber spikeri Burak Törün Başarıya Giden Yol isimli bir konuşma yaptı. Sepaş Enerji’nin her yıl çalışanlarına verdiği Sepaş Enerji özel ödülüne ise bu yıl 2017 yılında sergiledikleri üstün performans sebebiyle Özcan Karataş, Ercan Şentürk, Selin Ülper, Merve Özer Bozkurt ve Yıldız Kaya layık görüldü.

 

Gün boyu süren organizasyon çalışanların gruplara ayrılarak yaptıkları team art boyama etkinliğiyle sona erdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vicdan Konvoyu yola çıktı Vicdan Konvoyu yola çıktı
e-Devlet miras sorgulama! e-Devlet miras sorgulama!
MAGİAD'dan kongreye davet MAGİAD'dan kongreye davet
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar İş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar
Kişisel Gelişim Kursları açılıyor Kişisel Gelişim Kursları açılıyor
Doğu Marmara Suudi Arabistan’da Tanıtıldı Doğu Marmara Suudi Arabistan’da Tanıtıldı
Yukarı Çık

banner341

banner339

Vicdan Konvoyu yola çıktı
Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların...

Haberi Oku