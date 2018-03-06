Sepaş Enerji, 2018’e hazır

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nin görevli tedarik şirketi olan Sepaş Enerji’nin tüm çalışanları hafta sonu Abant’ta bir araya geldi.

Bolu Abant Palace Otel’de düzenlenen organizasyona başta Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar olmak üzere, üst yönetim ve yaklaşık 200 çalışan katıldı.

Genel Müdür Ondrej Safar çalışanlara seslendiği konuşmasında, “2017 bizim için oldukça yoğun ve zorlu bir yıldı. Ama her birinizin desteğiyle üstesinden gelmeyi başardık. 2018 yılında hedeflerimiz gerçekleştireceğimize inancım sonsuz” dedi.

Şirket içi gerçekleştirilen toplantıların ardından ünlü haber spikeri Burak Törün Başarıya Giden Yol isimli bir konuşma yaptı. Sepaş Enerji’nin her yıl çalışanlarına verdiği Sepaş Enerji özel ödülüne ise bu yıl 2017 yılında sergiledikleri üstün performans sebebiyle Özcan Karataş, Ercan Şentürk, Selin Ülper, Merve Özer Bozkurt ve Yıldız Kaya layık görüldü.

Gün boyu süren organizasyon çalışanların gruplara ayrılarak yaptıkları team art boyama etkinliğiyle sona erdi.