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Sepaş Enerji, Capital 500’de 98’inci Sırada

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelinde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, Capital Dergisi’nin “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırmasında 98’inci oldu.

Sepaş Enerji, Capital 500'de 98'inci Sırada

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:29

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Sepaş Enerji, bu yıl Capital Dergisi tarafından 20.si gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırmasında 98. sırada yer aldı.  Sepaş Enerji, “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi”nin sıralandığı listeye, 2017 yılındaki 2.807.416.609 TL’lik cirosuyla girmeyi başardı. Sepaş Enerji 2017 yılında cirosunu 2016 yılına göre yüzde 15 arttırdı. Sepaş Enerji, Capital 500 listesinde yer alan en genç şirketlerden de biri oldu.

 

Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Akkök Holding ve Avrupa’nın 10 büyük enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group tarafından kurulan enerji perakende sektörünün önemli oyuncularından Sepaş Enerji, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetiyle Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon elektrik kullanıcısına elektrik perakende satış hizmeti vermeye devam ediyor.

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SepaşCapital 500KocaeliGebzeGebze Gazetesi
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