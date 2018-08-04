Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Akkök Holding ve Avrupa’nın 10 büyük enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group tarafından kurulan enerji perakende sektörünün önemli oyuncularından Sepaş Enerji, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetiyle Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon elektrik kullanıcısına elektrik perakende satış hizmeti vermeye devam ediyor.
Sepaş Enerji, Capital 500’de 98’inci Sırada
Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelinde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, Capital Dergisi’nin “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırmasında 98’inci oldu.