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Sepaş Enerji Uyardı!

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, müşterilerini yetkili olmayan fatura ödeme merkezlerine karşı uyarıyor.

Sepaş Enerji Uyardı!

26 Mart 2019 Salı 10:22

“Faturanızı yetkili noktalardan ödeyin, güvencemiz altında olun”

Sepaş Enerji müşterileri, ödemelerini Yetkili Faturamatik Hizmet noktaları, Türkiye genelindeki tüm PTT şubeleri, E-Devlet aracılığıyla, faturalarda belirtilen anlaşmalı bankalara otomatik ödeme talimatı vererek ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Faturalarını bu merkezler aracılığıyla ödeyen tüm müşteriler yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı Sepaş Enerji güvencesi altına alınıyor. Bu noktalardan yapılan ödemeler ek bir ücret ödemeden gerçekleştirildiği gibi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yasalara dayanarak yaptığı düzenlemeler çerçevesinde banka altyapı ve güvencesiyle Sepaş Enerji sistemlerine anında yansıyor.

Diğer kanallardan yapılan ödemeler ise Sepaş Enerji’nin güvencesi altında bulunmuyor. Yetkisiz ödeme noktaları tarafından tahsil edilen ödemeler Sepaş Enerji’nin doğrudan sistemine iletilmediği gibi Sepaş Enerji’nin garantisi altında da bulunmuyor. Bu sebeple Sepaş Enerji, müşterilerini faturalarını anlaşmalı bankalar, E-Devlet, PTT şubeleri ve yetkili Faturamatik Ödeme Noktalarında ödemeye özen göstermesi konusunda uyarıyor.

Tüm müşteriler ödeme kanallarıyla ilgili detaylı bilgiye www.sepas.com.tr web sitesinden ya da 444 5 186 numaralı telefon hattından ulaşabilir.

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