Sepaş Enerji’den Başarılı Yıllık Performans

Enerji kullanıcısının dijitalleşme eğilimi yüzde 70 arttıTürkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, yeni dönemin startını verdi. Avantajlı kampanyalar, başarılı dijitalleşme çalışmaları ve etkili pandemi süreç yönetimi ile geçen 2020’nin ardından, 2021’de de kalite standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, pandeminin damga vurduğu 2020’de de müşterilerinin yanında olmayı sürdürdü. Tüketicilere kolaylık sağlayan kampanyalar, güvenilir dijital çözümler, temiz enerji çalışmaları ve salgın tehdidine karşı başvurulan etkili önlemler ile başarılı bir yıl geride bırakıldı. Sepaş Enerji CEO’su Çağrı Poyraz, 2020’deki pozitif müşteri deneyiminin bu yıl bir adım ileriye taşınacağını söyledi.

“Tüketici memnuniyeti odak noktası”

Pandemi ile geçen 2020’de tüketiciler için etkili çözümler geliştirdiklerini dile getiren Poyraz, şunları söyledi; “Sepaş Enerji olarak, tüm güçlüklerine rağmen 2020 bizim için başarılı bir sene oldu. Yıl boyunca sürdürdüğümüz tüketici odaklı stratejimiz sayesinde müşteri deneyimini üst düzeyde tuttuk. Hayata geçirdiğimiz kampanyalar, dijitalleşme adımları ve toplum sağlığına öncelik tanıyan uygulamalarımız Sepaş Enerji’nin bu zorlu yılı verimli biçimde değerlendirmesine katkıda bulundu. 2021’de bu çıtayı yukarıya taşıyacağız.”

Sözlerinin devamında başarılı süreç yönetimini anlatan Poyraz, “Salgın tehdidine karşı ortaya koyduğumuz önlemler etkisini hızlı gösterdi. Ev-ofis modeli ve çalışan destek hattı gibi uygulamalarımız hedeflerine ulaştı. Great Place to Work’ün çalışan memnuniyet anketinde şirketlerin ortalamasından yüzde 30 daha iyi sonuç elde ettik. Arkadaşlarımızın yüzde 96’sı salgın sürecinin başarıyla yönetilip müşteri beklentilerinin karşılandığını ifade ettiler” dedi. Poyraz, yakın bir zamanda uygulamaya alacakları esnek çalışma sisteminin de kalıcı hale getirileceğinin bilgisini verdi.

Kullanım alışkanlığı “online” oldu

Salgın tehdidine karşı geliştirilen hızlı ve güvenilir online çözümler, tüketici alışkanlığını da değiştirdi. Bu dönemde Sepaş Enerji’nin online işlemler hizmeti yaklaşık 500 bin kullanıma ulaşırken, oransal olarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 artış gerçekleşti. Çağrı merkezinde ise yıl boyunca 650 bin arama gerçekleşti ve tüketicilerin sorunlarına hızlı çözümler bulundu. Pandeminin etkisiyle çağrı sayısında önceki yıla göre yüzde 24’lük bir artış olmasına rağmen şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında yüzde 93’lük başarı kaydedildi. Görevli tedarik ve dağıtım şirketlerinin hizmet standardını ölçen “Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esasları”na göre belirlenen hedefler üst seviyede yakalanarak üstün bir performans sergilendi.

Kampanyalar abonelere kolaylık sağladı

Sepaş Enerji, 2020’de yürürlüğe koyduğu kampanyalarla müşterilere destek olmaya devam etti. Fatura borçları ve yeni abonelik işlemleri sırasında ödenmesi gereken güvence bedellerine yönelik 9 aya kadar taksit imkanları geliştirildi. Ayrıca geçmiş yıllara ait icra borçlarına faiz affı getirilirken, abonelere faturaların son ödeme tarihini belirleme ve istedikleri kadar değiştirebilme seçeneği de sunuldu.

Poyraz, 2021 yılında da hizmet kalitesini artırmak ve müşteri deneyimini bir üst noktaya taşımak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.













