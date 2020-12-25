Sepaş Enerji'den Bilgi Güncelleme Çağrısı





Yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, yeni abonelik veya abonelik iptali gibi işlemlerde güncel bilgilerin kurumumuza bildirilmiş olması zorunluluk taşımaktadır. Adres değişikliğinde bulunan tüketicilerimizin, aboneliği kendi üzerlerine almaları ve ayrıldıkları yere ait aboneliği de iptal ettirmeleri gerekmektedir. Aksi halde, aboneliğin bir başkası tarafından usulsüz biçimde devam ettirilmesine bağlı olarak, fatura borcu başta olmak üzere pek çok sorun yaşanabilmektedir. Bir başkasına ait aboneliğin kullanılması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili abonelikle alakalı bilgi alınamayacağı unutulmamalıdır.

Diğer yandan, abonelerimizin yeni hizmetler, ürünler ve kampanyalardan haberdar olabilmeleri adına bilgi güncelleme işleminde bulunmaları yarar sağlamaktadır. Tüketicilerimizin, ilgili mevzuatlar kapsamında kendilerine tanınan haklardan faydalanabilmeleri ve daha kaliteli hizmet alabilmeleri için abone bilgilerinin güncel tutulması büyük önem arz etmektedir. Tüm dünya olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, abonelerimize ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, cep telefonu numarası ve e-mail adresi gibi bilgilerin eksiksizce tarafımıza bildirilmesi tüketici sorumluluğu gereğidir.

Abonelik bilgilerini henüz yenilememiş olan müşterilerimizi, www.sepas.com.tr web sitesi veya 444 5 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgilerini hızlı ve güvenli biçimde güncelleyemeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Sepaş Enerji





