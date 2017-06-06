banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sepaş Enerji’den çocuklara karne hediyesi

Karnesini gösteren 1000 Çocuğa Sepaş Enerji’den Hediye Sinema Bileti

Sepaş Enerji'den çocuklara karne hediyesi

06 Haziran 2017 Salı 10:23

Sepaş Enerji, Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu’daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutluyor. Yaz tatiline çıkmaya hazırlanan 1.000 çocuk 10 Haziran’da Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu’da “Kaptan Düşükdon” filmini izleyebilecek.

 Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, karne heyecanı yaşayan çocukları ücretsiz sinema etkinliğiyle mutlu edecek.. Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu’daki 1.000 çocuk Sepaş Enerji ile ücretsiz olarak “Kaptan Düşükdon” filmini izleyebilecek. Kocaeli’nde 41 Burda AVM Cinemaximum, Sakarya’da Serdivan AVM Cinemaximum, Bolu’da 14 Burda AVM Cinemaximum ve Düzce’de Krem Park AVM Moonlight Sinema Club’ta gerçekleşecek ücretsiz sinema etkinliğine katılan çocukların 10 Haziran Cumartesi Günü  AVM’lerde kurulacak Sepaş Enerji stantlarına uğrayarak, karnelerini göstermesi yeterli olacak.

 Kaptan Düşükdon Hakkında:

İki yaratıcı ve muzip dördüncü sınıfa giden arkadaş, George Beard ve Harold Hutchins, kötü kalpli lise müdürleriyle bir anlaşmazlık yaşarlar. Müdür ikiliyi ayrı sınıflara koymakla tehdit edince iki arkadaş yanlışlıkla lise müdürlerini hipnotize eder. Hipnoz sonucu müdür bir çizgi roman karakteri olan iyi kalpli ve lastik donlu Kaptan Düşükdon’a dönüşür. Ancak süper kahramanlık sanıldığı kadar kolay olmayacaktır... Amerikalı yazar ve illüstratör Dav Pilkey’in aynı adı taşıyan çocuk romanından uyarlama animasyon film, Pilkey'nin 12 kitaplık çok satan serisinin ilk dört kitabına dayanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Acil kan ihtiyacı Acil kan ihtiyacı
KOTO’dan KOSGEB Destekleri toplantısı KOTO’dan KOSGEB Destekleri toplantısı
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
Orta Doğu’da neler oluyor? Orta Doğu’da neler oluyor?
Yaşlı kadının ayağını torunun mesajı kurtardı Yaşlı kadının ayağını torunun mesajı kurtardı
Geleneklerimiz Darıca'da Yaşatılıyor Geleneklerimiz Darıca'da Yaşatılıyor
Yukarı Çık

banner149

Acil kan ihtiyacı
Acil kan ihtiyacı

Haberi Oku