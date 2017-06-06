Sepaş Enerji’den çocuklara karne hediyesi

Sepaş Enerji, Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu’daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutluyor. Yaz tatiline çıkmaya hazırlanan 1.000 çocuk 10 Haziran’da Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu’da “Kaptan Düşükdon” filmini izleyebilecek.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, karne heyecanı yaşayan çocukları ücretsiz sinema etkinliğiyle mutlu edecek.. Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu’daki 1.000 çocuk Sepaş Enerji ile ücretsiz olarak “Kaptan Düşükdon” filmini izleyebilecek. Kocaeli’nde 41 Burda AVM Cinemaximum, Sakarya’da Serdivan AVM Cinemaximum, Bolu’da 14 Burda AVM Cinemaximum ve Düzce’de Krem Park AVM Moonlight Sinema Club’ta gerçekleşecek ücretsiz sinema etkinliğine katılan çocukların 10 Haziran Cumartesi Günü AVM’lerde kurulacak Sepaş Enerji stantlarına uğrayarak, karnelerini göstermesi yeterli olacak.

Kaptan Düşükdon Hakkında:

İki yaratıcı ve muzip dördüncü sınıfa giden arkadaş, George Beard ve Harold Hutchins, kötü kalpli lise müdürleriyle bir anlaşmazlık yaşarlar. Müdür ikiliyi ayrı sınıflara koymakla tehdit edince iki arkadaş yanlışlıkla lise müdürlerini hipnotize eder. Hipnoz sonucu müdür bir çizgi roman karakteri olan iyi kalpli ve lastik donlu Kaptan Düşükdon’a dönüşür. Ancak süper kahramanlık sanıldığı kadar kolay olmayacaktır... Amerikalı yazar ve illüstratör Dav Pilkey’in aynı adı taşıyan çocuk romanından uyarlama animasyon film, Pilkey'nin 12 kitaplık çok satan serisinin ilk dört kitabına dayanıyor.