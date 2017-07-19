Sepaş Enerji’den indirimli elektrik fırsatları

Kocaeli Bolu, Düzce ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, sunduğu fırsatlarla müşterilerini indirimli elektrik ile buluşturuyor.

Toplam elektrik enerjisi tüketimi 2.400 kWh (aylık ortalama 82 TL fatura tutarı) ve üzerinde olan herkes serbest tüketici olma hakkına sahip olurken indirimli elektrik firmalarından uygun gördükleri firmayı seçme şansını yakalıyor.

Serbest tüketici sözleşmesi ve indirimli elektrik

Sepaş Enerji ile serbest tüketici sözleşmesi imzalayan elektrik kullanıcıları ödedikleri fatura tutarına göre elektrik faturası indirimi ile Sepaş Enerji müşterisi olarak Sepaş Enerji’nin sunduğu ayrıcalıklı fırsatlardan da yararlanabiliyorlar.

Sepaş Enerji indirimli elektrik ile ilgili daha detaylı bilgi almak tüketiciler; www.sepas.com.tr adresinden, 0532 575 5 186numaralı Sepaş Enerji WhatsApp Hattından, 444 5 186 numaralı çağrı merkezinden veya Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden detaylı bilgiye ulaşabilir.