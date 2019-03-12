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Sepaş Enerji’ye Ödül

Sepaş Enerji, İzmit Belediyesi ve İŞKUR tarafından en fazla kadın istihdamı sağlayan kuruluşların ödüllendirdiği törende onurlandırıldı. Sepaş Enerji yüzde 40’lık kadın çalışan oranıyla en fazla kadın çalışana sahip kuruluşlardan biri oldu.

Sepaş Enerji'ye Ödül

12 Mart 2019 Salı 08:12

İzmit’te düzenlenen ödül törenine İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev ve Güray Oruç ile İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz katıldı. Törene, Sepaş Enerji’yi temsilen Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Grup Müdürü Ebru Ceylan Şahan ve İnsan Kaynakları Müdürü Mücevher Yıldız Öztürk katıldı.

Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Grup Müdürü Ebru Ceylan Şahan, “Kadın istihdam oranının en az olduğu sektörlerden biri olan enerji sektöründe kadın gücüne inanan bir şirket olarak çalışanlarımızın yüzde 40’ının kadın olmasından ötürü büyük gurur duyuyoruz. İzmit Belediyesi ve İŞKUR’a bu anlamlı ödül için Sepaş Enerji adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Törende istihdama katkı sağlayan 41 işletmeye plaket verildi.

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