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Sepetçi dolgu alanı ağaçlandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sepetçi dolgu sahasında ağaçlandırma çalışması yapıyor.

Sepetçi dolgu alanı ağaçlandırıldı

25 Aralık 2020 Cuma 12:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, dolgu sahalarında ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Döküm sahası olarak kullanılan Sepetçi dolgu alanında ağaçlandırma çalışması başladı.

 

YEŞİL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Kocaeli genelinde birçok dolgu alanını ağaçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dolgu alanlarını yeşil bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmit Sepetçi dolgu alanında çukur açma çalışmalarını tamamladı.

 

BİN 600 AĞAÇ DİKİLECEK

İzmit Sepetçi dolgu alanına ekipler tarafından bin 600 adet ağaç dikilecek.  Sepetçi dolgu sahasına dikilen bin 600 ağacın bin 200’ü meşe, 400’ü ise Toros sediri olacak. Dikilecek fidanlarla dolgu alanları yeşil bir görüntüye kavuşturulacak. Ağaçlandırma yapılan dolgu alanları çalışmaların tamamlanmasından sonra yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

 

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