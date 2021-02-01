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Sera Desteği İçin Başvurular Başladı

Hava şartlarından dolayı seraları zarar gören İzmitli çiftçiler Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne başvuru yaparak taleplerini iletebilirler

Sera Desteği İçin Başvurular Başladı

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:28

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit’in kırsal alanlarında faaliyet gösteren ve olumsuz hava şartlarından etkilenen çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera yapımı ve sera naylonu desteği verecek. Başkan Tahir Büyükakın’ın yaptığı incelemelerin ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü sera desteği için belirlenen şartları açıkladı. Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne yapılacak başvuru teknik personeller tarafından incelendikten sonra çiftçiler desteklemeden faydalanabilecek.

 

VERİMİ YÜKSEK ÜRÜNLER

Destek olarak verilecek sera naylonları 36 aylık kullanım süresine sahip. Ayrıca UV + IR(LD) + EVA katkılı. Verilecek bu destek Kocaeli’ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca dağıtılan sera naylonu; don riskini de azaltıyor. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor.

 

MODERN SERALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği yüzde 50 hibeli sera yapımı destekleme projesi ile çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini sağlıyor. Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış seraların yerine; modern, havalandırması ve bakımı daha kolay, hastalık ve zararlılar ile mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak. Yapılan bu seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti arttırarak üretime katkı sağlayacak. Destek verilecek seralar toplam 500 metre kare alanda üretim yapmaya olanak sağlıyor.

 

ÇİFTÇİLERDEN İSTENEN BELGELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda seraları hasar gören çiftçilerden şu belgeler istenecek:

•        Çiftçi Kayıt Sistemi ( ÇKS ) belgesi veya Çiftçi belgesi ve Seranın bulunduğu arazinin tapu fotokopisi

•        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Hasar Tespit Tutanağ











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