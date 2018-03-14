Serdar Tuncer Gebzelilerle buluştu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Serdar Tuncer Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezi salonunun dolduran Gebzeliler Serdar Tuncer’in eşsizi yorumu ile güzel bir şiir akşamı yaşadı.

Gebze Belediyesi ve TÜGVA iş birliğinde gerçekleşen “İstiklalden İstikbale” konulu programa Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. TÜGVA Kocaeli Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut gerçekleştirdiği konuşmasında TÜGVA olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

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