Serdar Tuncer Gebzelilerle buluştu

Gebze Belediyesi ve TÜGVA iş birliğinde gerçekleşen “İstiklalden İstikbale” konulu programa Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. TÜGVA Kocaeli Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut gerçekleştirdiği konuşmasında TÜGVA olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.
ZAFERLERİMİZİ İYİ ANLAMAK LAZIM
Serdar Tuncer, “Çanakkale’den bahsederken hep belirli tarihler üzerinde duruyoruz. Öncesini sonrasını iyi araştırmıyoruz. Bu sefer bazı şeyler eksik kalıyor. Bundan 100 sene sonra 15 Temmuz gecesini anlatırken de sadece o geceyi anlatırsak bazı şeyler eksik kalır. Öncesinde yaşananları bilmek önemli. Sonrasında oynanmak istenen oyunları bilmek birilerinin olayları daha iyi anlamamıza vesile olur” dedi. Tuncer birbirinden güzel Çanakkale temalı şiirleri Gebzeliler için seslendirdi.