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Serdar Uzun Vefat Etti

Gebze’lilerin yakından tanıdığı sevilen isim, işadamı, siyasetçi Serdar Uzun geçirdiği ani kalp krizi sonucu bu sabah 54 yaşında vefat etti.

Serdar Uzun Vefat Etti

13 Ağustos 2019 Salı 12:14

 Gebze’lilerin yakından tanıdığı sevilen isim, işadamı, siyasetçi Serdar Uzun geçirdiği ani kalp krizi sonucu bu sabah 54 yaşında vefat etti. Uzun'un ani ölümü Gebze ve çevresinde derin üzüntü meydana getirdi. Evinde vefat eden Serdar Uzun’un vefatı ile ilgili olarak açıklama yapan İYİ Parti Gebze ilçe başkanı Özhan Aşkın Öztürk “ İlçe yönetim kurulu kurucu üyelerimizden değerli arkadaşımız abimiz Serdar Uzun hakkın rahmetine kavuşmuştur, Cenazesi bugün (13 Ağustos ) Mustafa paşa camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası kaldırılacaktır” açıklamasını yaptı.
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