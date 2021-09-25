Serebral Palsi Enes’in Hayali Bu Projeyle Gerçek Oldu









Serebral Palsi Enes Poçikli’nin hayali “Ellerimde Güç Var” projesi ile gerçeğe dönüştü. Yerli ve yabancı yapım filmleri izleyen ve tam anlamıyla bir sinemasever olan 1996 doğumlu Enes, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hayata geçirdikleri projeyle “Dilsiz” adlı filmi en ön sıradan izlemenin keyfini yaşadı. Oldukça heyecanlanan ve yaşadığı mutluluğu gözlerinden okunan Enes’in mutluluğu görülmeye değerdi. Daha çok macera ve aksiyon filmleri izlemeyi sevdiğini söyleyen Enes, davetlerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiğini ifade etti.

SESLİ BETİMLEME VE İŞARET DİLİYLE

İşaret dili eğitimi alan gençler ile işitme engelli gençler Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Sinema etkinliğinde buluşan gençler, sesli betimleme ve işaret dili çevirisiyle dev ekrandan film izlemenin keyfini yaşadılar. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin gönüllülük projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin başrolünde oynadığı “Dilsiz” adlı filmin gösterimini izlediler.

HEP BİRLİKTE İZLEDİLER

Sinema izletisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in eşi Türkan Sezer, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Karagün, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kudret Doğan, “Ellerimde Güç Var” projesi kapsamında işaret dili eğitimi alan gönüllü eğitimi alan öğrenciler, işitme engelliler ve aileleri, Kocaeli’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları katıldı.

“KOCAELİ’DE DÜZENLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Film gösterimi öncesi konuşan Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin farkındalık oluşturmak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Elele vererek önemli bir çalışmanın yapıldığını vurgulayan Büyükakın, “Böylesi bir etkinliğin Kocaeli’de düzenlenmesini çok önemli buluyorum. Özel bireylere yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ise yaptığı konuşmada bir sağlıkçı olarak pandemi kurallarına uyulmasının son derece önemli olduğunu hatırlatmak istediğini belirtti.

FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kağıtspor Kulübü Derneği, Kocaeli Sağırlar Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin ortaklığında gerçekleştirilen “Ellerimde Güç Var” projesi bir farkındalık çalışması olarak hazırlandı. Proje kapsamında işitme engelli 19 - 24 yaş aralığındaki gönüllü gençlerle engeli bulunmayan 19 - 24 yaş aralığındaki gençler yer alıyor. Projeyle gençler geleneksel Türk sporlarına (At biniciliği ve okçuluk) yönlendiriliyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HİBESİ İLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Kağıtspor’un ortaklığı ile hazırlanan “Ellerimde Güç Var” projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı hibesi ile gerçekleştiriliyor. “Ellerimde Güç Var” projesiyle gençler işaret dili eğitimlerini tamamladı. 1 Mart 2021 tarihinde başlanılan Proje ile işitme engelliliğine dair toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanırken proje dolaylı olarak işitme engelli bireylerin ailelerini de kapsıyor.

DUVAR RESSAMIYLA HAT SANATÇISI

2019 yılında yapımı gerçekleşen DİLSİZ filminin yönetmenliğini Murat Pay üstlenmiş. Film, duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren Sami’nin, hat sanatıyla haşır neşir olan Selma ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediyor. Filmin oyuncuları arasında Mim Kemal Öke, Ozan Çelik, Vildan Atasever, Görkem Yeltan ve Emin Gürsoy yer alıyor.























