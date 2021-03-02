Serebral Palsi Hastası Canan, “para at terbiyesi“ Yarışmasında Başarı İçin Mücadele Verecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 31 yaşındaki serebral palsi hastası Canan Doğan, 23 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "para at terbiyesi" yarışmasında başarılı olmak için 2 yıldır atla terapi eğitimi alıyor.

Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek, yaptığı açıklamada, Yalova'da yaşayan ve 2 yıldır eğitimlere katılan Doğan'ın çok azimli bir sporcu olduğunu anlattı.

Doğan'ın kendisini inanılmaz derecede geliştirip at terbiyesi sınavlarına girerek lisansını aldığını vurgulayan İpek, "Ulusal ve uluslararası yarışlara girebilmesi için bu tip sporcuların yarışacağı branşın adı 'para at terbiyesidir.' Türkiye'de ilk yarışma 23 Nisan'da İstanbul Bahçeşehir Koleji'nde yapılacak. Bu yarışmalara katılım sağlanabilmesi için Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) özel sporculardan 'Grade1' sağlık raporu istiyor. Türkiye'de ilk kez Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden Canan Doğan için bu rapor alındı." diye konuştu.

İpek, sporcunun önünde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması noktasında hiçbir engel kalmadığını vurgulayarak, "Bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek para at terbiyesi kadın sporcusudur. Bu branş, bu sporcularımız sayesinde Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde 2021 ocak ayında resmen açılmış olup yarışma yönetmelikleri FEI'ye entegre edilmiştir." ifadelerini kullandı.





- "Atlı terapi sonrasında desteksiz kendi halinde ata biniyor"





Vücut dili sayesinde kardeşiyle iletişim kuran ablası Gülşah Doğan da doğuştan yüzde 99 serebral palsi hastası kardeşinin haftada 3 gün Yalova'dan Kocaeli'ne gelerek eğitim aldığını söyledi.

Kardeşinin tekerlekli sandalyeyle yürüyebildiğine işaret eden Doğan, "Atlı terapi sonrasında desteksiz kendi halinde ata biniyor, onu sevk ve idare ediyor. Ana dili gibi Almanca biliyor, bilgisayar destekli iletişim kurabiliyor fakat konuşamıyor. İşaret diliyle değil, özel tercümanla iletişim kurabiliyor. Resim ve yüzme yapıyor, bisiklete biniyor. İnanılmaz pozitif enerji yayan bir yapıya sahip." şeklinde konuştu.

Doğan, kardeşinin başarılı olacağına inandığını, son 2 yıldır eğitimlere ağırlık verdiğini belirterek, "para at terbiyesi" branşında spor eğitimi almış bir atın yurt dışından getirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini kaydetti.