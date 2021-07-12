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Serinlemek isteyen 193 kişi KOSKEM'le hayata tutundu

Kocaeli sahillerinde serinlemek ve hoşça vakit geçirmek isterken akıntıya kapılan 193 kişi KOSKEM ekipleri tarafından kurtarıldı.

Serinlemek isteyen 193 kişi KOSKEM'le hayata tutundu

12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:43

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Temmuz - 11 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli sahillerinde serinlemek isteyen 193 kişiyi hayata döndürdü. Aynı günlerde 38 kişiye Ambulans Birimince sağlık hizmetleri verilirken KOSKEM yaz döneminde şimdiye kadar 382 kişiyi kurtarmış oldu. Haftanın 7 günü belirlenen saatlerde hizmet veren KOSKEM ekipleri, vatandaşların güven içerisinde serinlemeleri ve eğlenmeleri için yoğun çaba sarf ediyor.

 

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonunda yine görev başında. Cankurtaranlar, Kandıra ve Marmara’da serinlemek için denize giren vatandaşların can güvenliğini önlemede haftanın 7 günü hizmet veriyor. Deniz sezonu, 15 Eylül’de sona erecek.

 

11 SAHİLDE CANKURTARANLIK HİZMETİ

Sahillerde göreve başlayan cankurtaranlar, sezon boyunca İzmit Körfezi’nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajı ile Kandıra’da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları dâhil olmak üzere 11 sahilde, haftanın 7 günü sabah 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. KOSKEM ekipleri, cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girilmesi gerektiğini altını çiziyor.

 

2020’DE 1870 KİŞİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli sahillerinde görev yapan 94 personel 2020 yılında 1870 kişiyi hayata döndürmüştü. Ekipler tarafından vatandaşlara rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.








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