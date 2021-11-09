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Serkan Engin’den Başkan Büyükakın’a Ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığına aday olan Dr. Serkan Engin, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Serkan Engin'den Başkan Büyükakın'a Ziyaret

09 Kasım 2021 Salı 10:33

Geçtiğimiz günlerde İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklayan Dr. Öğretim Üyesi Serkan Engin, kent dinamiklerine yönelik ziyaretlerine Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile başladı. Engin Başkan Büyükakın’ı makamında ziyaret ederek, “İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nde herkesin kendisini ait hissedeceği bir oda yaratmak ve meslektaşlar arasında birliği sağlamak için yola çıktıklarını”ifade etti

ENGİN: YENİ UFUKLARA YELKEN AÇMASINI İSTİYORUZ

 İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olan Dr. Öğretim Üyesi Serkan Engin, ziyaret nedeniyle Başkan Büyükakın’a, “İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nde herkesin kendisini ait hissedeceği bir oda yaratmak ve meslektaşlar arasında birliği sağlamak için yola çıktıklarını” ifade ederken, “Bu birliktelik sağlandığında mesleğin ve meslektaşların daha güçlü olacağına inanıyoruz. Odamızın ve meslektaşlarımızın bulunduğu yerden bir adım öteye gitmesi ve yeni ufuklara yelken açmasını istiyoruz” dedi.

BÜYÜKAKIN: İMO, KENTİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR

 “Ekibimizle çok çalışarak kentimizin marka değeri başta olmak üzere geleceğine de katkı sunmak istiyoruz” diyen İMO Kocaeli Şubesi Başkanlığına aday olan Engin, “Şehrimizin tüm kurumlarıyla birlikte Kocaeli’nin her anlamda daha güzele ulaşması için elimizden geleni ortaya koymaya da çalışacağız. Bununla birlikte tüm meslektaşlarımızın kendisini ait hissettiği, dayanışmanın önde olduğu bir meslek odası yaratmak ve bu sayede her bir meslektaşımızın mesleki ve toplumsal gelişimin çok daha ileriye taşınmasını hedefliyoruz. Bunun için çok çalışacak, genç ve tecrübeli mühendislerimizle bu hedefe koşacağımızı da ifade etmek isterim” şeklinde konuştu. 12-13 Şubat tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Kocaeli Şubesi (İMO) seçimleri öncesi kendisini ziyaret eden Serkan Engin’e ve diğer olası tüm adaylara başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “İnşaat Mühendisleri Odamızın Kocaeli Şubesi, kentimiz için çok değerlidir. Yeni dönemde de şehrimiz için büyük bir enerjiyle çalışılacağına inanıyorum.” diyerek Serkan Engin ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, çıktıkları yarışta bir kez daha başarılar diledi. “









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