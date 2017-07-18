Sertifikalı Pet Shop Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Veteriner Şube Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapacağı Pet-Shop Eğitimi için hazırlıklarını tamamladı. 25-26 Temmuz tarihlerinde verilecek eğitimler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşecek. İki gün sürecek eğitimlerin sonunda katılımcılara Pet Shop sertifikası verilecek.







KAPSAMLI EĞİTİMLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü’nün ev sahipliği yapacağı eğitimlerde; kedi ve köpekleri Pet Shoplarda geçici barındırma koşulları ve koruyucu hekimlik konuları da bulunuyor. Eğitimde ayrıca akvaryum balıkları, sürüngenler, egzotik kuşlar ve memeli hayvanların bakım ve barındırma koşulları konusu ele alınacak. Ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair sözleşmeler, koruma kanunları uygulama yönetmelikleri, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmelikleri konularında detaylı bilgiler bulunuyor.







BAŞVURULAR ÇÖZÜM MASASINA

Pet Shop eğitimleri için başvurular alınmaya devam ediyor. Eğitime katılmak isteyen bireyler Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası’na şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Detaylı bilgi 444 11 41 numaralı Büyükşehir Çağrı Merkezi’nden alınabiliyor.