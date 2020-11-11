banner551
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Servis Araçları Dezenfekte Ediliyor

Öğrenci ve personel servisi araçları, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi alanında dezenfeksiyon ediliyor.

Servis Araçları Dezenfekte Ediliyor

11 Kasım 2020 Çarşamba 15:37

 Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediliyor. Bulaşma riskini en aza indirmek maksadıyla P plakalı servis araçları Büyükşehir Belediyesince dezenfeksiyon ediliyor.

 

GÜVENLİ SERVİS ARAÇLARI

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte vatandaşlarında ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kapsamda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından kullanılan okul servis araçları, Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli servis araçları ile fabrikalara işçi taşıyan servis araçlarını dezenfeksiyon ediyor. Böylelikle servis araçlarında buluşma riski minimuma indiriliyor.

 

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARSIZ ÜRÜNLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen dezenfeksiyon çalışması Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi alanında gerçekleştiriliyor. Alanında eğitimli uzman ekiplerce yapılan dezenfeksiyon çalışmaları modern ekipmanlar ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler ile gerçekleştiriliyor. Dezenfeksiyon çalışmaları sırasında tüm tedbirler alınıyor. Dezenfeksiyon işlemini yapan ekipler özel ekipmanlar kullanıyor.













 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da Fidanlar Toprakla Buluştu Darıca’da Fidanlar Toprakla Buluştu
Kesilen Asırlık Ağaçların Yerine Fidanlar Dikildi Kesilen Asırlık Ağaçların Yerine Fidanlar Dikildi
Gebze’de Hak Sahipleri Tapularına Kavuşuyor Gebze’de Hak Sahipleri Tapularına Kavuşuyor
Gebze’de Altyapı Sonrası Asfalt Seriliyor Gebze’de Altyapı Sonrası Asfalt Seriliyor
GTÜ bir projeyi daha ürüne dönüştürdü GTÜ bir projeyi daha ürüne dönüştürdü
Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca’da Fidanlar Toprakla Buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Darıca’da fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Darıca Belediye...

Haberi Oku