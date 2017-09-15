Servis araçlarına ceza yağdı
Polis ekiplerince son 5 yılda denetlenen 1 milyon 156 bin 218 okul servisine 100 bin 876 trafik cezası kesildi.
100 BİN 876 CEZA KESİLDİ
Geçen yıl yapılan denetimlerde karşılaşılan ihlaller arasında, 2 bin 777 ile "Dur' işaretini usulüne uygun kullanmama", 2 bin 766 ile "araç muayenesinin süresini geçirmek", 2 bin 596 ile "taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıma", 821 ile "araç üzerinde yapılan değişiklikleri bildirmeme" ve 666 "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili yönetmelikteki kurallara uymama" ihlalleri tespit edildi. 2017 Trafik Ceza Rehberine göre bu ihlallerden her biri için 75 ila 206 lira arasında ceza kesiliyor. Polis ekiplerince son 5 yılda bu şekilde denetlenen 1 milyon 156 bin 218 okul servisine 100 bin 876 trafik cezası kesildi.
ARANAN ŞARTLAR
Öte yandan, bir aracın okul taşıtı olarak kullanılabilmesi için "Karayolları Trafik Kanunu", "Karayolları Trafik Yönetmelği", "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmelği ve Araçların İmal Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te belirtilen hususları taşıması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra söz konusu aracın uygun olduğuna dair tadilat projesi ile araç muayenesinin yapılması halinde trafik tescil kuruluşlarınca aracın tescil kayıtları ve tescil belgesinin "Okul Taşıtı" olarak değştirilmesi gerekiyor. Tüm gereklilikleri yerine getirerek "Okul Taşıtı" olma özelliğini taşıyan araç, Karayolları Trafik Kanunu'nun 3. maddesinde "Okul Taşıtı, genel olarak okul öncesi, lköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan araç" olarak tanımlanıyor