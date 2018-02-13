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Servis minibüsü tırla çarpıştı: 9 yaralı

Dilovası'nda belediye işçilerini taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Servis minibüsü tırla çarpıştı: 9 yaralı

13 Şubat 2018 Salı 09:44

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara istikametine giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 VL 640 plakalı demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu,Tavşancıl Anadolu Otoyolu köprü altında bariyerlere çarparak devrildi.

Bu sırada aynı yönde seyreden ve kazayı görerek yavaşlayan Mehmet Karakil idaresindeki 41 YM 803 plakalı tıra, arkadan gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeler ile temizlik işçilerini taşıyan, Oktay Ovay'ın kullandığı 41 P 0180 plakalı servis minibüsü çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye araçları sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada, minibüste bulunanlardan, 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tavşancıl D-100 kara yolunun Ankara istikametindeki ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

- Sürücü kazayı anlattı

Tır sürücüsü Mehmet Karakil, kazayı "Kaza olunca dörtlüleri yaktım ve durdum. Arada bir taksi vardı, kazayı görünce aradan kaçtı gitti. Minibüs duramadı, bana vurdu. Benim yapacak bir şeyim yoktu. Kaçacak bir yerim de yoktu. Bende bir şey yok Allah'a şükürler olsun." diye anlattı.



AA
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