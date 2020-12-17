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Sessiz dostlarımızın karnını yeni yılda da Büyükşehir doyuracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sokak hayvanlarının aç kalmaması için 125 ton mama alımı yaptı.

Sessiz dostlarımızın karnını yeni yılda da Büyükşehir doyuracak

17 Aralık 2020 Perşembe 10:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sessiz dostlarımız için mama alım ihalesi yaptı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilen ihalede teklifler EKAP üzerinden alındı. Yapılan ihale ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında da sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağlayacak.

 

PANDEMİDE 81 TON MAMA DAĞITILDI

Sessiz dostlarımız için projelere önem veren, onların aşı ve tedavileri için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için büyük bir adım daha attı. Pandemi süresinde yemek bulmakta zorlanan minik dostlarımız için 81 ton mama dağıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sokak hayvanları için kullanılmak üzere yetişkin kedi ve köpek kuru maması, yavru köpek maması, yetişkin kedi konserve maması, yavru kedi ve köpek süt tozu alımı için ihale yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 7 firma katıldı.

 

TOPLAM 125 TON MAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce açılan ihale ile Pandemi sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken dostlarımızın önümüzdeki yıl da karınları doyacak. Bu doğrultuda yapılan ihaleyle küçük dostlarımıza dağıtılmak üzere 50 ton yetişkin köpek maması, 40 ton yetişkin kedi maması, 30 ton yavru köpek maması, 5 ton yetişkin kedi konserve maması, 50 kg yavru köpek için süt tozu ve 50 kg yavru kedi için süt tozu alındı. İhaleyi kazanan firma mamaları 20 gün içerisinde Büyükşehir’in Kandıra yolu üzerindeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edecek.

 

SOKAK HAYVANLARINA HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sadece karınlarını doyurmuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezleriyle minik dostlarımıza 7 gün 24 saat hizmet veriyor. İlçelerden getirilen sokak hayvanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ‘Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde sağlığına kavuşurken; kısırlaştırma, küpeleme, kuduz aşısı, karma aşı, iç-dış parazit uygulamaları, işaretleme ve hayvan kayıt işlemleri de gerçekleştiriliyor.











 

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