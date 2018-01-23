Şevki Demirci Din Görevlileriyle Buluştu

Hasbihal buluşmalarıyla toplumun her kesimi ile belirli periyotlarla buluşan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, son olarak din görevlileri ile bir araya gelerek görev süresi içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili istişare yaptı. Haftanın ilk mesai gününe yoğun bir tempo ile başlayan Başkan Demirci, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl’ün de katıldığı programda ilçe genelinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Demirci, Çayırova’nın genel itibariyle sorunlarını bildiklerini, birlik ve beraberlik içinde çözmeye devam edeceklerini vurguladı. Din görevlilerinin toplum açısından önemli ve saygın bir yeri olduğunu, toplumda kanaat önderi rolüyle önemli bir işlevi de yerine getirdiklerini ifade eden Demirci, 4 yıllık hizmet süresi içerisinde Çayırova’ya kazandırılan yatırımlarla ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Demirci; “Hocalarımız Aynı Zamanda Toplumun Rehberleridir”

Bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Demirci, “Biz göreve geldiğimizde bu şehrin eksik ve aksaklıklarını tespit ederek çalışma programımızı belirledik. Bu çerçevede kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımızın değerlendirmesini yaptık” dedi. Çayırova’nın bir sanayi kenti olduğunu hatırlatan Demirci, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında yapılan dev yatırımların yanı sıra rutin belediyecilik hizmetleriyle beraber ilçede bulunan tüm ibadethanelerin temizliklerinin belediye tarafından periyodik olarak yapıldığını hatırlattı. Toplumları şekillendirme noktasında büyük bir öneme sahip olan, manevi yönden doğru yol alması anlamında önemli bir görevi ifa eden başta imam ve müezzinlerimiz olmak üzere din görevlileriyle sürekli istişare ederek, her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Demirci; “camilerin gerekli olan bakım tadilat işleri belediyemiz tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Camilerin yanı sıra dini eğitim kurumlarına da gereken destekleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Hasbihal Buluşmaları Toplumun Her Kesimi İle Devam Edecek

Akse Mahallesi Çağdaşkent mevkiine çok güzel bir cami kazandırdıklarını vurgulayan Demirci, Yine Akse Mahallesinde bulunan tarihi Akse Camii’nin çevresinde yapılan çalışmalarla tarihi dokusunu kaybetmeyen mimarisiyle Semt Meydanı içerisinde yeşil ile buluştuğunu sözlerine ekledi. Kent Meydanı projesi çerçevesinde büyük bir Cuma camii inşa edeceklerinin bilgisini veren Demirci, Çayırova Müftüsü Yusuf Bingöl ile güzel bir işbirliği örneği sergilediklerini vurguladı. Çayırova Müftüsü Yusuf Bingöl’de Çayırova’da din ve diyanet işlerinin en güzel şekilde yol alması için başta Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyum ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi. Toplantının şehrin gündemine hakim olmak, istişare etmek ve fikir sahibi olmak açısından son derece yararlı olduğunu belirten Bingöl, Başkan Demirci’ye evsahipliği ve hasbihal buluşmaları kapsamında toplumun her kesimiyle doğrudan yürüttüğü bu istişare ve bilgilendirme toplantısından dolayı teşekkür etti