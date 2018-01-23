banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şevki Demirci Din Görevlileriyle Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, din görevlileri ile bir araya gelerek görev süresi içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili istişare yaptı.

Şevki Demirci Din Görevlileriyle Buluştu

23 Ocak 2018 Salı 14:51

 Hasbihal buluşmalarıyla toplumun her kesimi ile belirli periyotlarla buluşan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, son olarak din görevlileri ile bir araya gelerek görev süresi içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili istişare yaptı. Haftanın ilk mesai gününe yoğun bir tempo ile başlayan Başkan Demirci, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl’ün de katıldığı programda ilçe genelinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Demirci, Çayırova’nın genel itibariyle sorunlarını bildiklerini, birlik ve beraberlik içinde çözmeye devam edeceklerini vurguladı. Din görevlilerinin toplum açısından önemli ve saygın bir yeri olduğunu, toplumda kanaat önderi rolüyle önemli bir işlevi de yerine getirdiklerini ifade eden Demirci, 4 yıllık hizmet süresi içerisinde Çayırova’ya kazandırılan yatırımlarla ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

 Demirci; “Hocalarımız Aynı Zamanda Toplumun Rehberleridir”

 Bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Demirci, “Biz göreve geldiğimizde bu şehrin eksik ve aksaklıklarını tespit ederek çalışma programımızı belirledik. Bu çerçevede kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımızın değerlendirmesini yaptık” dedi. Çayırova’nın bir sanayi kenti olduğunu hatırlatan Demirci, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında yapılan dev yatırımların yanı sıra rutin belediyecilik hizmetleriyle beraber ilçede bulunan tüm ibadethanelerin temizliklerinin belediye tarafından periyodik olarak yapıldığını hatırlattı. Toplumları şekillendirme noktasında büyük bir öneme sahip olan, manevi yönden doğru yol alması anlamında önemli bir görevi ifa eden başta imam ve müezzinlerimiz olmak üzere din görevlileriyle sürekli istişare ederek, her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Demirci; “camilerin gerekli olan bakım tadilat işleri belediyemiz tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Camilerin yanı sıra dini eğitim kurumlarına da gereken destekleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.

 Hasbihal Buluşmaları Toplumun Her Kesimi İle Devam Edecek

 Akse Mahallesi Çağdaşkent mevkiine çok güzel bir cami kazandırdıklarını vurgulayan Demirci, Yine Akse Mahallesinde bulunan tarihi Akse Camii’nin çevresinde yapılan çalışmalarla tarihi dokusunu kaybetmeyen mimarisiyle Semt Meydanı içerisinde yeşil ile buluştuğunu sözlerine ekledi. Kent Meydanı projesi çerçevesinde büyük bir Cuma camii inşa edeceklerinin bilgisini veren Demirci, Çayırova Müftüsü Yusuf Bingöl ile güzel bir işbirliği örneği sergilediklerini vurguladı. Çayırova Müftüsü Yusuf Bingöl’de Çayırova’da din ve diyanet işlerinin en güzel şekilde yol alması için başta Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uyum ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi. Toplantının şehrin gündemine hakim olmak, istişare etmek ve fikir sahibi olmak açısından son derece yararlı olduğunu belirten Bingöl, Başkan Demirci’ye evsahipliği ve hasbihal buluşmaları kapsamında toplumun her kesimiyle doğrudan yürüttüğü bu istişare ve bilgilendirme toplantısından dolayı teşekkür etti

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehidimizin vasiyetine sahip çıkıyor Şehidimizin vasiyetine sahip çıkıyor
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
Dolandırıcılara kanmayın! Dolandırıcılara kanmayın!
AK kadınlar çalışıyor AK kadınlar çalışıyor
Telsiz kuleler afetlerde haberleşmeyi sağlayacak Telsiz kuleler afetlerde haberleşmeyi sağlayacak
Gebze Askeri Kışlası ve Kocaeli’nin Kurtuluş Savaşındaki yeri Gebze Askeri Kışlası ve Kocaeli’nin Kurtuluş...
Yukarı Çık

banner339

Şehidimizin vasiyetine sahip çıkıyor
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın...

Haberi Oku