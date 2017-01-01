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Şevki Demirci'den Birlik Mesajı!

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci teröre karşı birlik mesajı verdi.

Şevki Demirci'den Birlik Mesajı!

01 Ocak 2017 Pazar 20:41

 Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci sosyal medyadan halkımızı bölmeye,ayrıştırmaya çalışan teröre karşı birlik ve beraberliğimizi korumamız gerektiğini söyleyen mesaj yayınladı. Demirci:''Teröristin Noel Baba kıyafetiyle ilişkilendirilmesi, yılbaşının ve gece kulübünün seçilmesi, saldırının milletimizi ayrıştırmaya, cepheleştirmeye, fitne ve nifak oluşturmaya yönelik olduğunu açıkça gösteriyor. Provakasyonlara, özellikle sosyal medyada yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olalım. Soğukkanlılığımızı ve sağduyumuzu koruyalım. Hangi görüşten olursak olalım, bu bayrak altında ve bu vatan toprağın üzerinde birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe Türkiye'yi yolundan hiçbir gücün döndüremeyeceğini unutmayalım.'' dedi. 

Sedef SIR
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