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Şevki Demirci’den Zafer Bayramı Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Şevki Demirci'den Zafer Bayramı Mesajı

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:44

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Başkan Demirci mesajında: “ 30 Ağustos Zaferi; Ülkemizi parçalamak ve Milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış onurlu bir zaferdir.

Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında Vatan, Millet ve Bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın ışık saçan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bu gün de ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Kurtuluş Destanının zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos Zaferi’nin 96. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

 

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