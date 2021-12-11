Seyhun Nehrinden Seyhan Nehrine Devri Alem!

Kazakistan Seyhun nehrinden Adana Seyhan nehrine Gönül coğrafyamızda Devri Alem gerçekleştirdik. Kültür ve medeniyet coğrafyamızı adım adım gezerek Devri Alem Belgesel programı olarak belgeselleştirmeye devam ediyoruz. İki ay önce Kazakistan ve Türkistan da Ahmet Yesevi diyarında Tanrı dağlarından doğup Aral gölüne dökülen Siriderya veya Seyhun nehri boylarında tarihe not düşmüştük. Maveraünnehir ve Oğuz Türklerinin kadim yurdunu gezmiştik. Bugün de adını Seyhun’dan alan Adana'daki Seyhan nehri boylarında kültür tarihimizin izini sürüp Adana Karataş, Mersin, Tarsus ilçelerinde Kumul ormanlarında belgesel çektik. Akdeniz'in engin mavi sularını seyrettik. Tarihimi öğreniyor tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk görevi olarak çektiğimiz belgeseli



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