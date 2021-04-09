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Seyir Halindeki Otomobilde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu.

Seyir Halindeki Otomobilde Çıkan Yangın Söndürüldü

09 Nisan 2021 Cuma 15:04

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu gişeler mevkisinde Melih K. idaresindeki 41 UL 717 plakalı otomobil torpido bölümünden alev aldı.

Aracını sağa park eden sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangının söndürülmesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşları içinde aracının yanmasını izleyen Melih K'yı, babası Mesut K. teselli etti.










AA
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