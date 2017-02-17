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Seyir Halindeyken Balataları Yandı!

İzmit D-130 karayolunda Adapazarı istikametine giden Mahmut A. kullandığı tırın balataları yandı.

Seyir Halindeyken Balataları Yandı!

17 Şubat 2017 Cuma 13:51

Olay sabah saatlerinde İzmit D-130 karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut A. yönetimindeki  ı tırın balatalarında seyir halindeyken yanma meydana geldi. Tırın dorsesinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balatalarda meydana gelen yanmaya müdahale ederek söndürdü.

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