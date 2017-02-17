Seyir Halindeyken Balataları Yandı!

Olay sabah saatlerinde İzmit D-130 karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut A. yönetimindeki ı tırın balatalarında seyir halindeyken yanma meydana geldi. Tırın dorsesinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balatalarda meydana gelen yanmaya müdahale ederek söndürdü.