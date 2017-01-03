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SGK borç tahsilat sürelerini uzattı

SGK, tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle son ödeme tarihi bugün olan prim ve diğer tüm alacaklarının süresini 9 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.

SGK borç tahsilat sürelerini uzattı

03 Ocak 2017 Salı 00:14

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin bugün mesai bitiminde sona ermesi gerektiği anımsatıldı. 

Buna karşın, SGK ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumun tahsilat sistemine iletişim sağlamasında bazı sıkıntıların olduğu ve prim tahsilatlarında aksaklıkların yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır." 
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