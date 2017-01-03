SGK borç tahsilat sürelerini uzattı
SGK, tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle son ödeme tarihi bugün olan prim ve diğer tüm alacaklarının süresini 9 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.
Buna karşın, SGK ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumun tahsilat sistemine iletişim sağlamasında bazı sıkıntıların olduğu ve prim tahsilatlarında aksaklıkların yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 2 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır."