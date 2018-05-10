SGK'dan işveren ve sigortalılara yeni kolaylık

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işveren ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan "Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranını kullanıma açtı.
AA
SGK, işveren ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan "Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranını kullanıma açtı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işveren ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan "Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranını kullanıma açtı.