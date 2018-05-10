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SGK'dan işveren ve sigortalılara yeni kolaylık

SGK, işveren ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan "Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranını kullanıma açtı.

SGK'dan işveren ve sigortalılara yeni kolaylık

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:45

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işveren ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayan "Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranını kullanıma açtı.

 SGK'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ekrana kurumun internet adresi üzerinden, "E-SGK", "İşveren", "İşveren Sistemi", "Uygulamaya Giriş", "Teşvikler ve Tanımlar" ile "Potansiyel Teşvik Sorgulama" seçenekleri işaretlenerek erişilebilecek.

 Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı aracılığıyla sigortalının 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10'ncu, geçici 19'ncu, geçici 20'nci maddeleri ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin kontrol edilmesi mümkün olacak.




AA
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