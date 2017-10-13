SGK'dan prim ödemeleriyle ilgili açıklama

Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, Sosyal Güvenlik Kurumunun daha önce yapmış olduğu prim ertelemesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

2016 yılında asgari ücretin arttırılmasıyla birlikte işverenlerin üzerindeki işçi maliyetlerinin azaltılması için asgari ücret desteği getirildiğini belirten Nurettin Nacar, “Asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta primleri sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir. Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayinin sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.