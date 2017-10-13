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SGK'dan prim ödemeleriyle ilgili açıklama

Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, Sosyal Güvenlik Kurumunun daha önce yapmış olduğu prim ertelemesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

SGK'dan prim ödemeleriyle ilgili açıklama

13 Ekim 2017 Cuma 14:06

2016 yılında asgari ücretin arttırılmasıyla birlikte işverenlerin üzerindeki işçi maliyetlerinin azaltılması için asgari ücret desteği getirildiğini belirten Nurettin Nacar, “Asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta primleri sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir. Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayinin sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

“CEZA İLE KARŞILAŞMAYIN”

İşverenlerimizin sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır. Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresi gelmiştir” dedi. Açıklamasının devamında işverenlere iş hayatında bolluk ve bereket dileyen Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar,  ertelenen sigorta primlerinin zamanında ödenmesini unutulmaması gerektiğini vurguladı.

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