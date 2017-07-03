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Sıcak Hava Bunalttı!

Geçtiğimiz hafta ülkemizde etkili olmaya başlayan Afrika sıcakları vatandaşları bunalttı.

Sıcak Hava Bunalttı!

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:41

Kocaeli'de 40 dereceye varan sıcaklar nedeniyle nefes almak neredeyse imkansız hale geldi. Son yılların sıcaklık rekorlarının kırıldığı Kocaeli'de gün içinde bile dışarı çıkılamıyor. Zor anlar yaşayan vatandaşlar ise  soluğu deniz, yüzme havuzları, su parkları, ağaç gölgelerinde alırken,bir çok kişinin de soluğu Kartepe, Hereke yaylalarında aldığı görüldü. Denizlerde neredeyse tam doluluk yaşanırken, meteorolojiden gelen habere güne ülkemiz yarın yağışlı ve serin havanın etkisine girecek. Böylelikle sıcaktan bunalan Kocaeli, rahat bir nefes almış  olacak.
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