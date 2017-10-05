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Sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artıyor

05 Ekim 2017 Perşembe 11:47

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Doğu Anadolu'nun doğusunun çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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