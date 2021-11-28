Sıfır Atık İçin 12 İlçede Ortak Çalışma









Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda sıfır atık çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle işbirliği içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

12 İLÇEDEN KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, ilçe belediyelerinin temizlik işleri ve çevre koruma birimlerinden sorumlu şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk, Sıfır Atık Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. İl Sıfır Atık Yönetim Planı dahilinde sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle işbirliği içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI

Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ise İl Sıfır Atık Yönetim Planı doğrultusunda sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması aşamasında gerek duyulan ekipman, araç, gereç ve makine vb. ihtiyaç kalemlerinin belirlenmesi ve temin edilmesi, eğitim, bilinçlendirme çalışmalarının hassasiyetle sürdürülmesi gerekliliğine değindi. İlçe belediyeleri temsilcilerinin interaktif katılımları ile gerçekleşen toplantıda, sahada yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar paylaşıldı, pazar atıklarının toplanması ve kompost yapımına yönelik yürütülen örnek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

12 İLÇEDE ÇALIŞMA

12 ilçede, 212 sitede, 1824 blokta, 49.369 dairede, 12 adet Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde ve 8 adet Organize Sanayi Bölgesinde idari binaları ile beraber OSB’deki tüm sanayi tesislerinde Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı. Toplantıda geçiş süreçleri tamamlandığına 300 konut ve üzeri sitelerde de sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların takip edilmesinin önemine değinildi.



















