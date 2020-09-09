Sıfır atık projesi artık okullarda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyelerinin de katılımıyla her ay gerçekleştirilen Atık Yönetimi Değerlendirme Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Atık dönüşümünü Kocaeli’de en üst düzeye çıkarma amacıyla düzenlenen toplantıda okulların açılmasıyla birlikte özellikle Atık Pil ve Elektronik Atıkların toplanacağı vurgulandı.

GENİŞ KİTLELERE YAYILACAK

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, ilçe belediyesinden Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Birimlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. Toplantıda Sıfır Atık Projesi’nin daha geniş kitlelere hitap etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

OKULLAR İÇİN KAMPANYA

Okulların açılmasıyla birlikte yoğun bir çalışma içerisine girileceği vurgulanan toplantıda sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılacağı vurgulandı. “Her atık değerlidir” sloganıyla yapılacak çalışmalarla atıkların kaynağında değerlendirilmesi ve geri kazanımının sağlanmasına dikkat çekildi. ‘Elektronik Atık Toplama’ ve ‘Atık Pil Toplama’ kampanyalarının da yeniden yapılacağı bildirildi.

SIFIR ATIK TOPLANTILARI HER AY YAPILIYOR

Sıfır atık yönetim sisteminde atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması kapsamında hacim olarak büyük mobilya, dal ve çim gibi atıkların değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, tekstil ve ilaç atıklarının ayrı toplanması çalışmaları hassasiyet ile sürdürülüyor. Bu konularda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları devam ettirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan Sıfır Atık Projesi toplantıları her ay düzenli olarak yapılıyor.







