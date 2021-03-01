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Sıfır Atık’ta Öncü Belediye

Çevre ödüllü Gebze Belediyesi’nde ‘Sıfır Atık’ çalışmaları hız kesmiyor.

Sıfır Atık'ta Öncü Belediye

01 Mart 2021 Pazartesi 10:14

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri bir bir yerine getiren Gebze Belediyesi Bakanlık tarafından ‘Sıfır Atık Genel Belgesi’ almaya hak kazandı. Daha önce 12 tesisi için Sıfır Atık Temel Belgesi alan Gebze Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurarak, belirli noktalara Mobil Atık Getirme Merkezleri ile kumbaraları yerleştirmenin yanı sıra çevre yönetimini daha sistemli yürütebilmek için Çevre Yönetim Birimi kurarak sıfır atık genel belgesini almaya hak kazandı. Sultan Orhan Mah. Hükümet Cad. No:211 adresinde hizmetine alınan 1. Sınıf atık getirme merkezinde 13 farklı atık grubunun kabul edilerek ekonomiye kazandırılıyor.  Gebze Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde kağıt-karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, atık pil, floresan lamba, elektronik atıklar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastik gibi atıklar toplanarak ekonomiye kazandırılıyor.





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