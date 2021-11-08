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Siftah Başkan Bıyık’tan

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, güne esnaf ziyaretleriyle başlamaya devam ediyor. Her pazartesi günü haftaya farklı bir mahallede berber ziyaretiyle başlayan Başkan Muzaffer Bıyık, siftah tıraşı oluyor.

Siftah Başkan Bıyık'tan

08 Kasım 2021 Pazartesi 16:59


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, artık bir gelenek haline gelen esnaf ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor. Her gün farklı bir mahallede güne esnaf ziyaretiyle başlayan Başkan Muzaffer Bıyık, esnaflarla hasbihal edip taleplerini dinliyor. Mahalle esnafları ve vatandaşlarla buluşmalarına ara vermeyen Başkan Muzaffer Bıyık, her gün mesai öncesi vaktinin önemli bir bölümünü esnaf ziyaretlerine ayırıyor.

BERBER ZİYARETLERİ GELENEK HALİNE GELDİ

Her pazartesi okullarda gerçekleşen bayrak törenlerine da katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyup iyi dersler diliyor. Artık bir pazartesi klasiği haline gelen berber ziyaretlerini de aksatmayan Başkan Muzaffer Bıyık, her pazartesi farklı bir mahallede berber ziyareti gerçekleştirerek hem siftah tıraşı oluyor hem de berberlerle hasbihal ediyor. Esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, esnaflarla her zaman iç içe olmaya devam edeceğini söyledi.


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