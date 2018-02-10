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Sigarayı bırakan öğrencisine laptop verecek

sigarayı bırakan öğrencisine laptop verecek

Sigarayı bırakan öğrencisine laptop verecek

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:06

 Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) öğrencilerine sosyal medya aracılığı ile seslenen Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigarayı bırakacağını taahhüt eden öğrenciye çekilişle bilgisayar hediye edeceğini duyurdu. Rektör Görgün, “DUMANDAN UZAKLAŞ, TEKNOLOJİYE YAKINLAŞ!” sloganı ile yayınladığı mesajda "Bugün sigarayı bırakacağını dilekçe ile taahhüt edecek GTÜ öğrencilerinden bir kişiyi çekilişle laptop bilgisayar ile ödüllendireceğiz. Saat 17:00 itibariyle imzalı taahhüt dilekçesinin resmini çekerek ozelkalem@gtu.edu.tr adresine gönderecek olan ilk 10 öğrencimiz arasından çekiliş yapılacaktır. Bilgisayar sizi bekliyor! Siz daha ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Rektör Görgün'ün sigara bağımlılığı ile yaptığı bu mücadele ve duyarlı hareketi büyük takdir topladı.



AA
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