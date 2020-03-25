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Sığınmacılar 27 gündür Yunanistan'ın kapıyı açmasını bekliyor

Sığınmacılar Yunanistan'ın acımasız müdahalesine rağmen Avrupa'nın kapıları açacağı umuduyla 27 gündür bekliyor.

Sığınmacılar 27 gündür Yunanistan'ın kapıyı açmasını bekliyor

25 Mart 2020 Çarşamba 11:53

 Tazyikli su, gaz bombaları ve mermilerle acımasızca müdahalesine rağmen hala Yunanistan'ın kapıyı açacağını düşünen sığınmacılar neredeyse bir aya      yaklaşan bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaldıkları alanın güvenliği ve düzeni için yüzlerce güvenlik gücü, sağlık görevlisi, temizlik elemanı ve koordinasyonun sağlanması için bölgede nöbetleşe bekleyen kurum yöneticileri, sığınmacıların bekleyişlerinde bir olumsuzluk yaşamamaları için gece gündüz hizmet veriyor.

Sığınmacılar bekledikleri Türk tarafında gece gündüz insani yardım görüyor

Bölgeye geldikleri günden bu yana Edirne Valisi Ekrem Canalp'in koordinasyonunda 24 saat kesintisiz sığınmacılara insani yardımlar sürüyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, 1 aya yaklaşan süre içerisinde yemek dağıtımları haricinde çocuk bezinden, bebek mamasına, hijyenik malzemeden, battaniyeye, paltodan ayakkabıya altmış farklı kalem üründe 977 bin dağıtım gerçekleşti.

Bunun yanı sıra 562 bin gıda kumanyası, 226 bin içecek ikramında bulunuldu.

Kadın ve erkek ayrı olmak üzere oluşturulan banyo, lavabo ve tuvaletten oluşturulan 150 kabine ek olarak bölgeye kurulan şebek sularının yanı sıra su tankerleri de bölgede görev yapıyor.

"Enerjinizi insan hakları ihlali yapan Yunanistan'a harcayın"

Valilik yaptığı sosyal medya paylaşımında, sığınmacılar üzerinden gerçek dışı haber üretenleri ve paylaşımda bulunanları eleştirdi.

Yunanistan'ın acımasız davranışlarını görmeyip Türkiye'nin sığınmacılara gösterdiği merhameti gölgelemek isteyenlerin iş başında olduğu belirtilen paylaşımda, "Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden göçmenlerin insani yardımlarıyla ilgili yalan ve iftira histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak tüm hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz." ifadeleri kullanıldı.




AA
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