banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Silah Sesleri Ve Yerdeki Kan İzleri Polisi Harekete Geçirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tabancayla açılan ateş ve olay yerinde bir miktar kan bulunması polisi harekete geçirdi.

Silah Sesleri Ve Yerdeki Kan İzleri Polisi Harekete Geçirdi

20 Kasım 2020 Cuma 09:53

 Sırrıpaşa Mahallesi Gümüşhane ve Pazar sokaklarının kesiştiği alanda 3-4 el silah sesi geldiği ihbarını değerlendiren polis, çalışma başlattı.

Yaralı olabileceği düşünülerek olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde kan izleri bulunmasına karşın yaralı kimseye rastlamadı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, boş kovan ve mermi çekirdekleri buldu.

Öte yandan, olay yerine yakın Öğretmenler Caddesi'nde otoyol üzerinden geçen köprü civarında elinde tabanca olabileceği değerlendirilen bir kadın görüldüğü ihbarı üzerine çevrede arama faaliyeti başlatıldı.

Bölgede bir süre arama yapan polis, herhangi bir şüpheliye rastlamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.










AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cipin Çarptığı Yaya Yaşamını Yitirdi Cipin Çarptığı Yaya Yaşamını Yitirdi
Başkan Bıyık’tan Pazar denetimi Başkan Bıyık’tan Pazar denetimi
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına...
17 Ağustos Marmara Depremi'nde hasar gören metruk binalar yıkılıyor 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hasar gören metruk...
Sarıtoprak, Darıca’da Sorunları Dinliyor Sarıtoprak, Darıca’da Sorunları Dinliyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Cipin Çarptığı Yaya Yaşamını Yitirdi
Dün akşam saatlerinde Gebze D100 kara yolunun Osman Yılmaz mahallesi mevkinde kaza meydana geldi.. Cipin çarptığı...

Haberi Oku