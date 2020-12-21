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Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:04

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi'nde Adem K. (43) evinin önünde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle buluştu.

Bir süre konuşmanın ardından ikilinin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Adem K, tabancayla açılan ateş sonucu dizinden yaralandı.

Buradaki aracına sığınan yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



AA
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