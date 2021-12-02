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Silahlı Kavgada Yaralananlardan Biri Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Silahlı Kavgada Yaralananlardan Biri Yaşam Mücadelesini Kaybetti

02 Aralık 2021 Perşembe 16:36


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün çıkan silahlı kavgada yaralananlardan M.E, kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün 2 grup arasında silahlı kavga çıkmış, kavgaya karışan M.E. ve H.G. ile caddeden geçen Gül A. silahla yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olayda, çevredeki iş yerleri ve araçlara çok sayıda kurşun isabet etmişti.











AA
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