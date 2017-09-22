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Silahlı yaralama!

Çayırova'da, bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla iki kardeş gözaltına alındı.

Silahlı yaralama!

22 Eylül 2017 Cuma 09:54

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesinde 25 Haziran'da A.G'nin, aralarında husumet bulunan H.K. ile kardeşi M.K. tarafından silahla vurularak yaralanması üzerine soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından H.K, Sakarya’nın Karasu ilçesinde, kardeşi M.K. ise İzmit’te gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K'nin daha önce işlediği 7 ayrı suçtan arandığı ve kasten yaralama suçundan ise 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. (A.A.) 

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